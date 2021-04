Niente incendio doloso per chi brucia la potatura malgrado il vento

1' di lettura

Non può essere condannato per incendio doloso chi brucia la potatura malgrado il vento e l’invito dei vicini a desistere. Per il reato, previsto dall’articolo 423 del Codice penale, serve, infatti, il dolo eventuale. E dunque la volontà di portare a termine l’azione anche a costo di causare l’evento. Per la Cassazione (sentenza 13007) invece l’incendio che si era sviluppato nel caso esaminato, e che era costato all’imputato una condanna a tre anni di carcere, era solo il frutto di «trascuratezza, insipienza, imperizia e irragionevolezza». Il ricorrente, aveva caparbiamente perseguito il suo proposito di liberarsi della sterpaglie, nonostante le condizioni meteo avverse e i consigli dei confinanti a rimandare l’operazione.

Il fine di pulire e migliorare il fondo

La Suprema corte, nell’annullare la severa condanna, non esclude la colpa cosciente. L’uomo, poteva aver previsto un’estensione del fronte del fuoco, ma aveva continuato a bruciare i rami «confidando sia pure in violazione delle regole di diligenza e precauzione, che l’evento lesivo di cui all’articolo 423 del Codice penale, non sarebbe comunque accaduto». Una previsione, per i giudici, tutt’altro che arbitraria, visto che, come era stato accertato nei giudizi di merito, l’imputato aveva già messo alla prova nei giorni precedenti la sua capacità di domare le fiamme. L’azione “incriminata” aveva il solo fine di pulire il fondo, per migliorarlo e certo non per distruggerlo con il fuoco. Anche se quello è stato il risultato finale. La Cassazione annulla con rinvio invitando la Corte d’Appello a considerare la condotta come delitto colposo.

