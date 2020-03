Niente indennità di 600 euro agli agenti di commercio

Allo studio inclusione di colf e badanti al fondo

Il Mef ha anche chiarito che il Fondo di ultima istanza è destinato ai professionisti in regime di libera attività, e che si sta pensando di inserire colf e badanti, a oggi escluse. Troveranno tutela nel Fondo anche i lavoratori a tempo con contratto in scadenza in questi giorni, se esclusi da altre forme di tutela. È anche allo studio il coinvolgimento nell'operazione delle casse professionali.

Per approfondire:

●Tridico (Inps): «Pensioni, liquidità certa. Nessun problema per i pagamenti»

●Cura Italia: tutte le misure per famiglie, lavoratori, imprese e sanità