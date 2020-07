Niente Italia per i bambini di Chernobyl: il Covid blocca i soggiorni terapeutici

Leggi anche Chernobyl è un mondo in attesa

5 giugno il Comitato tecnico costituito dai rappresentati dei tre ministeri interessati - Lavoro e Politiche Sociali, Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Salute - si è espresso favorevolmente alla ripresa dei progetti di accoglienza, con una subordinazione alla pubblicazione della lista dei Paesi extra Schengen, i cui cittadini, dal 1° luglio, avrebbero potuto a qualsiasi titolo fare nuovamente ingresso nell'Unione europea.

Non rientra la Bielorussia, ma il Consiglio europeo ha previsto che, in situazioni di particolare importanza e valore sociale, si possa fare comunque ingresso in un Paese dell'Unione Europea. Nonostante trattasi di viaggi umanitari, il Comitato dei minori ha comunicato con una mail ad alcune Associazioni che si occupano di accoglienza la sospensione dei progetti per tutta l’estate 2020, non permettendo così l'arrivo dei bambini nel mese di agosto.

Le richieste delle famiglie

Per le famiglie che sinora hanno accolto i bambini di Chernobyl è una decisione non coerente con l'ingresso in Italia, senza controlli e senza tutele, di persone provenienti da altri Paesi che sono poi risultate positive al coronavirus. Pertanto chiedono alle autorità italiane che: vengano convocati con urgenza i rappresentanti delle associazioni, che fino ad oggi si sono occupate della ripartenza dei soggiorni; che venga aperto un tavolo tecnico per valutare già a partire dal mese di agosto l'arrivo dei bambini con un protocollo di sicurezza e con il rilascio di un visto Italia che non ci vincoli così come previsto dal Consiglio europeo; che si predispongano ulteriori linee guida di sicurezza sanitaria per le accoglienze future (ottobre e dicembre) così da far ripartire i soggiorni terapeutici e solidaristici nel nostro Paese.