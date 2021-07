Niente modello veneto, ecco i cinque pilastri della riforma sanitaria

Lo scorporo delle proprietà

Sulla scia di quanto già accaduto al Policlinico di Milano - dove sia gli immobili sia i terreni, frutto di donazioni secolari, sono stati conferiti a società ad hoc che ristrutturano, valorizzano o mettono a reddito -, la Lombardia intende separare l’attività ospedaliera dalla gestione patrimoniale. La società che dovrà controllare e gestire il patrimonio delle Asst (le aziende socio-sanitarie) potrebbe essere una partecipata regionale già esistente.

Il rapporto con le aziende

Per quanto riguarda il rapporto con il mondo delle aziende, la Regione vorrebbe un maggiore contatto con il mondo della ricerca e della clinica applicata, per far crescere il settore del biotech. Si tratta quindi di capire come far entrare nelle strutture ospedaliere, in particolare nei cosiddetti Irccs dove si fa già ricerca scientifica, le novità che le aziende farmaceutiche intendono sviluppare. Un tema delicato sotto il profilo giuridico, perché il settore pubblico deve seguire le regole degli appalti e non può favorire il business privato se non all’interno di precise regole. A fare da cerniera fra questi due mondi potrebbe essere la Fondazione regionale per la ricerca biomedica, che già distribuisce risorse locali e europee per progetti di ricerca.

Più territorio

È stato stanziato un fondo da 4 miliardi per l’edilizia sanitaria, che comprende sia la costruzione di piccoli ospedali di comunità che di case di comunità. Queste ultime saranno duecento e per realizzarle serviranno 700 milioni, di cui il 55% arriva dalle casse regionali, il resto dal Pnrr. Per i lavori si calcola un periodo tra i 4 e i 5 anni. Le case di comunità saranno una via di mezzo tra i vecchi poliambulatori e piccole strutture ospedaliere, con personale specializzato e macchinari per poter fare visite, sia programmate che in emergenza. La sfida è dunque il rafforzamento del territorio.

Anche le Asst verranno aumentate. Oggi sono circa una ogni 357mila abitanti, 27 in tutto. Ma la riforma prevede che ce ne siano una ogni 100mila abitanti, quindi un centinaio. Si punta dunque a incidere non tanto sulla gerarchia, quanto sulla capillarità delle strutture.