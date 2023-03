Niente di nuovo sul fronte occidentale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Paul è un giovane soldato tedesco che combatte in prima linea a ovest durante la Grande guerra. Lui e i suoi commilitoni vivono sulla propria pelle come l’euforia iniziale per il conflitto si sia presto trasformata in disperazione e paura.

Alla base, il bestseller omonimo di Erich Maria Remarque, già adattato nel 1930 nel capolavoro assoluto “All'Ovest niente di nuovo” da Lewis Mileston e nel 1979 da Delbert Mann. Nonostante sia la prima trasposizione tedesca del romanzo, il regista Edward Berger si stacca decisamente da diversi passaggi chiave del testo di partenza, tanto da subire per questa ragione qualche critica in patria. Sorprendentemente candidato al titolo di miglior film, dovrebbe aver vita facile nell'ottenere l'Oscar come miglior lungometraggio internazionale.