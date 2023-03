Niente di nuovo sul fronte occidentale (Germania)

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'assoluto favorito della cinquina, soprattutto per il fatto che, essendo l'unico a competere anche per il titolo miglior film, sembra non avere possibili competitor.

La distanza dagli altri candidati per noi non è certo così ampia, anzi, ma sta di fatto che si tratta di uno dei prodotti più avvincenti dell'anno, capace di dare vita a un forte grido antimilitarista. Un film efficace nel far riflettere a lungo durante e anche dopo la visione: questo probabilmente il suo pregio più grande.