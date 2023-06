Niente permesso di soggiorno se lo straniero non supera gli esami universitari

I punti chiave Il principio

La decisione

Nella vicenda trattata dal Tar Lazio-Roma (sentenza n. 9375/2023) uno straniero residente in Italia si vedeva respingere l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio in quanto carente della documentazione richiesta per il rinnovo del titolo. Il ricorrente esponeva di convivere stabilmente con altra connazionale e con la prole e di aver fatto ingresso sul territorio nazionale con un visto per motivi di studio in qualità di iscritto all’università. Difettava in particolare la certificazione con i corsi seguiti e gli esami sostenuti.



Il giudice amministrativo capitolino ha evidenziato che i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.

Essi non possono essere comunque, rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.



Ebbene nella vicenda di specie non sussistevano i presupposti previsti dalla disciplina per il rinnovo del permesso di soggiorno in quanto lo straniero non aveva sostenuto esami presso l’università dove era iscritto. E neppure può essere considerata quale causa di forza maggiore la gravidanza della compagna, la successiva nascita del figlio, e la conseguente necessità di trovare dei lavori. A ben vedere – secondo il Tar di Roma - dette circostanze avrebbero potuto costituire oggetto di valutazione solo laddove lo straniero iscritto all'università avesse superato almeno una sola verifica di profitto: una condizione non soddisfatta nel caso di specie.

