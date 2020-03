Svizzera: niente più Tilo, tutti i treni fermano a Chiasso o Stabio Sospeso il traffico ferroviaio transfrontaliero tra Italia e Svizzera di Marco Morino

1' di lettura

L’emergenza Covid-19 continua a colpire anche il trasporto ferroviario, in particolare il servizio passeggeri (le merci sono garantite). Dopo le forti riduzioni del numero di treni in circolazione sulla rete ferroviaria nazionale decise sia da Ferrovie Italiane e Italo, che hanno portato il numero dei convogli ad Alta velocità al minimo storico (siamo a quota 10 treni veloci al giorno: otto di Trenitalia e due di Italo), sia da Trenord in Lombardia (tagliate il 58% delle corse giornaliere sulla rete regionale), ora è la volta delle Ferrovie svizzere a interrompere i collegamenti con l’Italia.

Fino a nuovo avviso, il traffico ferroviario transfrontaliero da e per l’Italia è sospeso. Lo comunicano su twitter le Ferrovie svizzere spiegando che la misura fa seguito all’ordinanza emessa sabato 28 marzo dalle autorità italiane (ministeri dei Trasporti e della Salute) che introduce una stretta sugli ingressi in Italia. Il traffico merci non è interessato dal provvedimento.

I treni della rete Tilo terminano la loro corsa all’ultima stazione presente su suolo ticinese (ossia Chiasso e Stabio), ha affermato l’ufficio stampa delle Ferrovie svizzere. Le ferrovie invitano l'utenza a consultare l'orario online, che viene aggiornato regolarmente (informazioni sonio disponibili anche sul sito www.tilo.ch.

Oltre al traffico regionale transfrontaliero, sono interessati dal blocco anche tre collegamenti EuroCity: Basilea-Briga-Milano, Ginevra-Briga-Milano e Zurigo-Milano. I corrispondenti treni terminano la loro corsa rispettivamente a Briga e Chiasso.