Niente treni tra Italia e Francia sulla linea del Frejus. A rischio economia e turismo

Salvini: tra Frejus, Monte Bianco e San Gottardo rischiamo il blocco

Intermodalità a rischio

La circolazione ferroviaria tra Italia e Francia lungo la linea storica è bloccata dal 27 agosto per una frana avvenuta nel territorio della Maurienne. Secondo le autorità francesi i lavori di ripristino, inizialmente previsti entro novembre, non termineranno prima dell’estate 2024. La prospettiva della paventata chiusura per un anno della linea ferroviaria - spiega la Camera di Commercio di Torino rappresenta un rischio di totale desertificazione dell’intermodalità ferroviaria tra l’Italia e la Francia e causa di un danno incalcolabile per l’economia transfrontaliera.

«Conseguenze ecologiche ed economiche disastrose. Più in generale, c’è la questione dell’interruzione dei collegamenti ferroviari Francia-Italia su un asse strategico europeo. Per quasi un anno, le migliaia di passeggeri del Tgv (Sncf) e del Frecciarossa (Trenitalia) tra Parigi e Milano, così come i 170 treni merci che utilizzano questa linea ogni settimana dovranno trovare altre soluzioni», afferma, in una nota, il Comitato Transalpine Lione-Torino. «Piuttosto che lunghe e costose deviazioni ferroviarie attraverso la Svizzera, la maggior parte dei flussi - spiega il comitato - dovrebbe logicamente rivolgersi all’aereo e soprattutto alla strada. Con più camion, pullman e auto sulle autostrade alpine già trafficate e una bolletta del carbonio che promette di essere ripida. La valle della Maurienne sarà particolarmente esposta data la chiusura del tunnel stradale del Monte Bianco dal 16 ottobre al 18 dicembre per importanti lavori di ristrutturazione e manutenzione. Entrata negli annali delle ferrovie francesi per essere stata teatro, nel 1917, del più mortale incidente ferroviario del paese fino ad oggi (435 morti) in seguito al deragliamento di un treno travolto sul pendio, la storica linea della Maurienne è nota per le sue pendenze più ripide d’Europa. Ereditata dal XIX secolo, questa linea di altitudine è nota da tempo anche per la fragilità geologica delle aree montane che attraversa».

La Tav Torino-Lione

Un tema, questo, che rilancia il ruolo del collegamento veloce, ad alta velocità, con il tunnel di base i cui lavori stanno procedendo.

«Sulla Tav Torino-Lione c’è un ottimo dialogo con il collega francese. Entro la fine dell’anno faremo un sopralluogo nei nostri rispettivi cantieri», ha detto sul tema il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini aprendo a Trento “L’Italia dei sì”, il tour per illustrare il cronoprogramma delle opere pubbliche fino al 2032.

Il ruolo del Monte Bianco

«La Valle d’Aosta di recente ha dato un supporto indispensabile al sistema trasporti nazionale. Con la chiusura del Frejus abbiamo avuto il 200% in più di traffico pesante. Questo la dice lunga sulla strategicità del Monte Bianco e del San Bernardo. La necessità di raddoppio del traforo del Monte Bianco non ha solo fini commerciali, ma serve anche a garantire una continuità di rapporto fra comunità». Così Renzo Testolin, presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, nel corso della tavola rotonda ’Le grandi infrastrutture motore del Paese’ al Festival delle Regioni che si tiene a Torino. Nei giorni scorsi, dopo il rinvio dei lavori di manutenzione programmati per il tunnel del Bianco (tre mesi di chiusura all’anno per 18 anni) il traforo è comunque oggetto di manutenzione non rinviabile fino al 18 dicembre.