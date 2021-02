Niente viaggi, è ora dello shopping: la Cina (e il lusso) festeggia l’anno del Bufalo

«Le prospettive di acquisto in Cina durante il Capodanno restano ottime – conferma Luca Solca di Bernstein –. La Cina resta il vettore di crescita più importante per l’industria della moda e del lusso. Digerito il trasferimento della spesa dell’Europa alla Cina Continentale, per il quale i consumatori si sono trovati ad affrontare prezzi che restano più alti di quando venivano a comprare durante i viaggi in Italia e in Francia, mi aspetto che la crescita macro-economica della Cina rappresenti una forza positiva prorompente per lo sviluppo della domanda discrezionale e la crescita della classe media».

Una creazione di Tod’s per il nuovo anno cinese

Milioni di persone che, se non possono varcare i confini, si muoveranno di più all’interno: «Le resort destination come Hainan saranno sempre più importanti – aggiunge D’Arpizio –, si punterà su di esse anche per le nuove aperture, soprattutto nei duty free». A partire dalla scorsa estate il governo di Pechino sta favorendo la crescita di questo canale, dove entro i prossimi tre anni si stima saranno fatti acquisti per 200 miliardi di yuan, a fronte dei 50 di oggi.

«Se la pandemia non riprenderà, i brand si aspettano un ottimo febbraio. Ci risulta peraltro che i mall in questi giorni siano affollati – spiega Flavio Cereda di Jefferies –. È la prova che lo shopping fisico resterà sempre centrale, anche per i giovani. Il boom del digitale non si ripeterà, una volta riaperti i negozi. Durante il lockdown gli store manager hanno fatto vendite in livestreaming (soprattutto sulla piattaforma Xiaohongshu, con 200 milioni di utenti, ndr), che però non è un ambiente adatto al lusso. Infatti hanno smesso con le riaperture. La prima metà dell’anno sarà molto volatile, simile al 2020. E per il futuro, l’industria del lusso dovrà sapersi confrontare con le opportunità e i rischi di essere esposta in modo sempre più importante alle vicende di un solo Paese».