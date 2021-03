Nietzsche, un viaggio “on the road” ai confini del pensiero e della follia

Ecco allora il suo metodo, già sperimentato nella sua precedente opera I luoghi del pensiero. Spiega Pagani: «Forse in nessun caso come in Nietzsche opera e biografia si sovrappongono come la decalcomania al vetro o il ragno alla mosca. Sono sempre i luoghi che decidono la trama. Così, per scoprire dove e in quale situazioni nasca e si sprigioni il suo pensiero, e in che modo preluda alla follia, ho seguito i suoi itinerari metro per metro dividendo la vita di Nietzsche in tre blocchi geografici distinti che coincidono con corpi tematici delle sue opere».

L'autore insomma, fedele all'idea che ogni accadimento ha una sede, non si muove in ordine cronologico. Ma si muove come si è mosso Nietzsche, dividendo cioè la sua vita nei tre luoghi del cuore in cui l’errabondo filosofo ha peregrinato e soggiornato. Con una prima sezione dedicata alla Germania («dove tutto è iniziato e tutto è finito 56 anni più tardi»), che raduna ogni esperienza tedesca, da quella della non facile vita in famiglia e della scioccante scomparsa del padre, sino al ritorno fatale, nell'elegante Weimar, dove muore in demenza nell'agosto del 1900.

La seconda sezione riguarda la feconda stagione trascorsa in Svizzera, forse (se per Nietzsche si può dire) quella più felice. A Basilea insegna per dieci anni. Ma in questa sua seconda patria si snodano gli incontri più importanti della sua vita: quello coinvolgente e ondivago con Richard Wagner e consorte, a Tribschen, e quello altrettanto folgorante, sulle rive del lago di Surlej, in Alta Engadina, col pensiero di Zaratustra: una contaminazione che gli farà sviluppare temi e angosce del secolo che verrà. In quell'aria sottile, di trasparenza incomparabile, il filosofo si incammina con il suo bastone da viandante sui pericolosi tornanti di idee ardite e crudeli, spesso confliggenti con il cristianesimo e il giudaismo, come il pensiero dell'eterno ritorno dell'identico e la profezia dell'avvento del superuomo.

È un lungo peregrinare, quello di Fritz, che per quanto tormentato ha però un pregio impagabile.«Tutti i luoghi del suo girovagare sono rimasti tra i più incantati d'Europa. Segno di un fiuto particolare per riconoscere e scovare sistematicamente la bellezza», scrive Pagani suggerendoci maliziosamente di utilizzare Nietzsche non solo come prezioso scandaglio del pensiero ma anche come stimolante guida turistica.

Fitti boschi di larici, prati di velluto, cime imponenti e ghiacciai eterni. È a Sils, dove soggiorna dall'8 luglio al 1 ottobre 1881, che Nietzsche “incontra” Zarathustra: «Camminavo in quel giorno lungo il lago di Silvaplana attraverso i boschi; presso una possente roccia che si levava in figura di piramide, vicino a Surlei, mi arrestai. Ed ecco giunse a me quel pensiero…».