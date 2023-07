Niger, assalto all’ambasciata francese. Macron: «Risposta immediata ad attacchi». Ultimatum leader africani

(Afp)

Ecowas, ultimatum di 7 giorni al Niger, non esclusa forza

Intanto, l’Ecowas, la Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale, ha dato un ultimatum di una settimana ai golpisti in Niger per il ripristino dell’ordine costituzionale e del governo civile del presidente Mohamed Bazoum, non escludendo l’uso della forza se ciò non accadrà. Lo hanno deciso i leader riuniti a Abuja. L’organizzazione ha anche deciso di imporre sanzioni economiche “immediate” al Niger.

Media, presidente Ciad arrivato a Niamey

Il presidente del Ciad, Mahamat Deby, è arrivato a Niamey, la capitale del Niger. Lo riporta Sky News Arabia, evidenziando come la visita faccia parte degli sforzi per porre fine al colpo di Stato.



Il presidente del Ciad intende «vedere cosa può portare alla soluzione della crisi», ha spiegato un portavoce del governo di N’Djamena, precisando che si tratta di «un’iniziativa ciadiana». Secondo fonti citate da Sky News Arabia, Deby terrà colloqui con i vertici militari in Niger e riferirà al gruppo dei Paesi Ecowas.





