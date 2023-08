Niger: Parigi ordina evacuazione francesi, Italia offre volo di rimpatrio. Ue: forniture uranio non a rischio

Il gruppo, oggi guidato dal presidente nigeriano, ha imposto un ultimatum di sette giorni per il ritorno all’ordine rovesciato dal colpo di Stato, ottenendo per ora il no secco dei golpisti e la solidarietà manifestata dalle altre giunte militari nel club. Burkina Faso e Mali hanno diramato un comunicato congiunto dove si ribadisce la vicinanza al nuovo governo di Niamey e respinge l’ipotesi di un intervento militare contro i golpisti, classificato alla stregua di un atto di guerra contro Ouagadougou e Bamako. La Guinea ha espresso a sua volta il sostegno ai putschisti e difeso la «sovranità» di Niamey, paventando una frattura dell’Ecowas in caso di ingerenze sul nuovo corso nigerino.

Sul versante europeo, intanto, Kiev va all’attacco di Mosca, accusandola di aver ordito il golpe per favorire la sua penetrazione nell’area dopo gli accordi siglati dalla compagnia Wagner in Mali e i rumours - mai confermati - su un suo interessamento per il Burkina Faso. «È ormai assolutamente chiaro che la Russia è dietro il cosiddetto ’colpo di Stato militare’ in Niger» ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Ue: nessun rischio di approvvigionamento uranio

L’altra incognita che pende sulla crisi è quella economica, con i timori sull’approvvigionamento di uranio per il mercato europeo e francese. Il Niger è primo paese di provenienza dell’import comunitario di una materia prima fondamentale per l’energia nucleare, con una quota che si avvicina al 25% del totale. Il blocco all’export imposto dai golpisti sta scatenando preoccupazioni respinte, per ora, dai vertici comunitari.

Il portavoce della Commissione europea Adalbert Jahnz ha riferito che «non vi è alcun rischio di approvvigionamento per l’uranio», evidenziando che «le utility hanno scorte sufficienti di uranio per mitigare l’offerta a breve termine, e a medio e lungo termine ci sono abbastanza depositi sul mercato mondiale per coprire i bisogni che abbiamo accertato».Lo stesso Jahnz ha poi precisato che «quando si tratta di misure come la fornitura di uranio agli Stati membri dell’Ue, si tratta di uranio nella sua forma naturale, che deve poi essere convertito in sostanza chimica e arricchito per essere utilizzato come combustibile naturale».

