Niger, tentato golpe della guardia presidenziale. I timori di un nuovo scossone al Sahel

Cresce la tensione per il tentato golpe in Niger, in quello che rischia di essere l’ennesimo scossone per la stabilità dell’Africa occidentale. A quanto si apprende il capo di Stato eletto, Mohamed Bazoum, sarebbe stato «trattenuto» dalla guardia presidenziale dopo il flop di alcuni colloqui fra le autorità e i pretoriani. L’esercito ne ha intimato il rilascio immediato, minacciando il contrattacco, mentre l’account Twitter ufficiale della presidenza ha poi dichiarato che le guardie hanno cercato «invano» di spodestare Bazoum con un «movimento anti-repubblicano».

Il presidente «sta bene», riferisce lo stesso post, anche se non sono chiari gli sviluppi di un blitz scattato con l’assedio al palazzo e il blocco delle strade circostanti nella capitale nigerina Niamey. Nel frattempo fioccano le condanne da Unione africana, Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale e Ue, con l’affondo dell’Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell contro «tutti i tentativi di destabilizzare la democrazia e minacciare la stabilità del Niger». La Farnesina sta monitorando la situazione e invita i cittadini italiani «alla cautela».

I timori di un nuovo colpo alla stabilità del Sahel

Bazoum, salito al potere nel 2021, viene considerato un alleato chiave degli occidentali in una regione martoriata dal circolo vizioso fra violenze terroristiche e instabilità. Un golpe a suo danno chiuderebbe il cerchio con i cinque colpi di Stato militari che si sono consumati in meno di un biennio fra Mali (2020, 2021), Guinea (2021) e Burkina Faso (entrambi nel 2022), facendo scivolare ancora più nel caos il Sahel occidentale: la regione che si è trasformata nell’epicentro africano del jihadismo, con un’escalation di attacchi particolarmente ripida proprio sulle zone di confine fra il Burkina Faso, il Mali e lo stesso Niger. Omar Touray, presidente della Commissione dell’Ecowas, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza dell’Onu che l’intera regione dell’Africa occidentale ha registrato 1.800 attacchi terroristici e 4.600 vittime solo nei primi sei mesi del 2023, un bilancio che offre appena uno scorcio sul «terribile impatto sull’insicurezza» della regione.

Il Niger è uno dei pochi Paesi dell’area ad aver mantenuto un rapporto stretto con la Francia di Emmanuel Macron ed è destinatario di investimenti in sicurezza di Stati Uniti e altri Paesi Ue, decisi a preservare un’ancora sempre più fragile nella regione. Washington dichiara di aver investito circa mezzo miliardo di dollari Usa dal 2012 per favorirne la stabilità e la Germania sta per dispiegare sue forze all’interno di una missione militare europea. La sua caduta in mano militare, fanno notare gli analisti interpellati da Reuters, priverebbe i partner occidentali dell’unico «punto di riferimento» nella regione, magari a beneficio dei contractors russi della compagnia militare privata Wagner.

Lo stesso Bazoum era finito nel mirino di un golpe sventato nel 2021, poco prima dell’inizio del suo mandato, nel clima di incertezza che ha accompagnato il suo insediamento a Niamey. Non è chiaro quale sia stato il casus belli che ha spinto i pretoriani al sequestro, anche se le fibrillazioni che agitano il Niger ricordano quelle vissute da Burkina Faso e Mali, con l’insofferenza in crescita per la sommatoria di insicurezza e crisi economica.