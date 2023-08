Niger, ultime ore per evitare conflitto. Francia e Ue si schierano con l’Ecowas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via gli accordi militari con la Francia, colloqui diplomatici a vuoto e la trincea dei golpisti contro le sanzioni «inumane» degli avversari. Non sembrano aprirsi spiragli sul Niger, il Paese saheliano reduce dal colpo di Stato dello scorso 26 luglio contro il presidente eletto Mohamed Bazoum. I rapporti fra putschisti e gli - ex - partner internazionali non fanno altro che surriscaldarsi, mentre si avvicina una scadenza insidiosa: l’ultimatum fissato a domani 6 agosto dall’Ecowas, la comunità delle economie dell’Africa occidentale, per il ripristino dell’ordine costituzionale stravolto dal blitz di oltre 10 giorni fa.

In caso contrario il blocco di Paesi «potrebbe» fare ricorso alla forza contro i golpisti, sostenuti a propria volta dalle altre giunte militari che puntellano l’Africa occidentale e il Sahel (Burkina Faso, Mali, Guinea). Il 4 agosto il presidente nigeriano Bola Tinubu, attuale leader dell’Ecowas, ha informato il Senato di Abuja su una possibile azione militare. Il giorno dopo Francia e Ue si sono schierate con «gli sforzi dell’Ecowas» e a favore del ritorno al potere di Bazoum, mentre l’agenzia Associated press riferisce che i golpisti si sarebbero rivolti ai contractors russi della compagnia privata Wagner. Esattamente lo scenario che Bruxelles avrebbe voluto scongiurare.

Cancellati accordi con Francia, flop della delegazione Ecowas

Il Niger arriva al giorno del verdetto in un clima sempre più nervoso, complici gli ultimi strappi con i Paesi occidentali e il naufragio delle trattative tentate finora. Il «Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria», come si è ribattezzata la giunta, ha annunciato nella mattinata del 5 agosto cancellazione degli accordi militari con la Francia: un colpo agli ex coloni e al loro dispiegamento di 1.500 soldati in quello che veniva descritto come ultimo «bastione» di stabilità dopo i colpi di Stato in Burkina Faso e Mali. Il ministero degli Esteri francese ha replicato che solo le «legittime autorità» nigerine possono rescindere le intese siglate bilateralmente, tornando a chiedere il ritorno al potere di Bazoum.

Non è andata meglio sul versante negoziale, coltivato - senza esiti - fin dal blitz dello scorso 26 luglio. La delegazione inviata dall’Ecowas a metà settimana è tornata sui suoi passi senza nessun incontro con il generale Tchiani né con il presidente deposto Bazoum, ricomparso con un editoriale a sua firma sul Washington Post. Nel commento sulla testata americana, Bazoum condanna gli effetti «devastanti» del golpe e il rischio del taglio di aiuti internazionali pari a oltre il 40% del budget nigerino. È difficile che venga ascoltato, mentre la giunta militare fa quadrato contro le misure ritorsive varate dall’Ecowas: la più drastica è il taglio dell’elettricità venduta dalla Nigeria, origine del 70% della forniture energetiche a beneficio di Niamey.

Le forze (potenziali) in campo

La giunta ha revocato il coprifuoco e non sembra disposta a cedere alle «minacce» che giungerebbero dall’esterno. Il riferimento è all’ultimatum fissato dall’Ecowas, fronteggiato da una replica altrettanto chiara dei golpisti: qualsiasi intervento produrrà una «risposta immediata e senza preavviso» del Niger, ha detto ieri il portavoce del nuovo «Consiglio» di Niamey. Non è chiaro quali siano i margini effetti di un intervento, né la fisionomia dell’esercito in rappresentanza dell’Ecowas.