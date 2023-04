Nigeria, 15 morti e cinque cooperanti rapiti in due distinti attacchi armati

I punti chiave Rapiti cinque operatori umanitari

È di almeno 15 vittime e cinque operatori umanitari rapiti il bilancio di due blitz compiuti da uomini armati nel nord della Nigeria, una regione tormentata dall’ascesa di bande armate che si affiliano - anche - a network jihadisti.

Il primo attacco, riferisce l’alto funzionario governativo David Olof, si è svolto nello stato centro-settentrionale di Benue, dove uomini armati hanno aperto il fuoco sui residenti di un villaggio di Apa. L’offensiva è costata la vita a 15 persone, con diversi militari uccisi e civili in fuga dalle proprie abitazioni.

In parallelo, nella parte nord-orientale del Paese, cinque operatori umanitari sono stati rapiti da estremisti islamici che conducono una rivolta contro il governo da più di un decennio. Gli operatori umanitari erano con l’organizzazione internazionale non governativa FHI 360 e operavano a Ngala, nello stato di Borno. Iorwakwagh Apera, direttore nazionale dell’organizzazione in Nigeria, ha detto che le persone rapite stavano lavorando per fornire cure mediche salvavita e ha chiesto che siano rilasciate senza condizioni.

Il doppio attacco rientra in una spirale di violenze che sta martoriando le regioni del nord e del centro del paese, il più popoloso dell’Africa e la sua prima economia per Pil. Nella stessa Benue si contano almeno 80 vittime in attacchi simili nell’ultimo mese, attribuiti dalle autorità nigeriane al gruppo dei Fulani. La crisi sicuritaria è una delle emergenze più impellenti per Abuja, reduce dal cambio di guardia al potere con le presidenziali che hanno visto la vittoria dell’ex governatore di Lagos Bola Tinubu. Il neo-presidente ha sottolineato che una delle urgenze del suo mandato dovrebbe essere il contrasto all’instabilità che incalza soprattutto le aree settentrionali del paese, storicamente insidiate dalla nebulosa di gruppi terroristici di Boko Haram e altre milizie.