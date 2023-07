Nigeria, l’ok di Tinubu spiana la strada all’Ipo del colosso del petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il neopresidente nigeriano, Bola Tinubu, ci tiene a bruciare le tappe. Le sue prime settimane al governo hanno galvanizzato i mercati con un’agenda ad hoc per ri-attrarre investitori, dalla rimozione dei sussidi al carburante alla maxi-svalutazione delle naira, la divisa locale, indebolita del 40% sul suo valore.

L’ultima decisione varata è fra le più attese e, al tempo stesso, dirompenti: il via libera alla quotazione della Nigerian National Petroleum Corporation, il colosso pubblico del petrolio che è diventato società commerciale nel 2022. L’ok di Tinubu permetterà al gruppo di sbarcare «presto» in Borsa, ha dichiarato l’amministratore delegato Mele Kyari, ultimando un processo rimbalzato per mesi fra una scadenza all’altra. Il collocamento era atteso entro la prima metà del 2023, dopo essere già stato proiettato al 2024. Ora la società non ha fornito termini chiari, ma si limita a garantire che andrà «sul mercato e (questo, ndr) succederà presto - assicura Kyari, citato dall’agenzia Reuters - Questa è la nuova direzione e posso confermare che il presidente è completamente impegnato».

Loading...

La parabola dell’ex gigante pubblico

Fondata nel 1977, la Nigerian National Petroleum si è evoluta 12 mesi fa da società pubblica a società commerciale sulla scia del Petroleum Industry Act: una riforma, approvata dal governo federale nel 2021, per rimettere mano a un’industria che genera oltre il 90% dei guadagni da export ma non è mai riuscita a stimolare una crescita sostenibile nella prima economia africana per Pil. Il primo passo è stata la privatizzazione del gruppo, che oggi opera con joint venture mirate insieme a gruppi occidentali come Shell, Agip, Exxon o Chevron. Il secondo dovrebbe essere il debutto in Borsa, con l’obiettivo di raccogliere risorse sul mercato e compensare la perdita dei fondi pubblici assicurati da Abuja. L’obiettivo è aprire sempre di più al mercato un gigante che ha chiuso l’anno fiscale 2021 con utili per 674 miliardi di naira, pari a circa 861 milioni di dollari Usa al tasso corrente. Nel 2018, il primo anno di pubblicazione del bilancio, la «NNPC» aveva registrato un rosso di 803,9 miliardi di naira, pari a poco più di un miliardo di dollari Usa a tassi correnti.

Il boom della Borsa e il calo della produzione

Il momento è propizio per i titoli nigeriani, nel vivo di un rally che ha spinto il Nigerian Exchange Group a chiudere il primo semestre 2023 in rialzo di quasi il 19%. Un po’ meno per l’industria petrolifera nazionale, scivolata su valori minimi nel 2022 e ora appesa a un futuro tutt’altro che definito. L’Opec, l’organizzazione che riunisce i produttori di petrolio, stima che Abuja abbia registrato una media di 1,14 milioni di barili al giorno, un picco negativo dal 1999. Secondo il National Bureau Statistics, l’istituto statistico nazionale, l’oro nero ha inciso sul 6,21% del Pil nigeriano, contro il 6,63% dello stesso periodo di un anno fa e il 10% abbondante che si registrava nel 2015.

Non è un caso che la linea di Tinubu si concentri, fin dalla campagna elettorale, sia sul rilancio dei volumi produttivi di petrolio, sia sul superamento di un modello che «non può rispondere» alle incognite di una crescita più sostenibile. Al cuore delle manovre non può che esserci lo stesso gruppo petrolifero, anche nella sua nuova vita in “condominio” fra il governo federale e le multinazionali dell’Oil&Gas che operano da decenni in Nigeria. I consiglieri di Tinubu hanno già paventato l’ipotesi di cedere una quota robusta nella partecipazione al gruppo, in un’operazione che permetterebbe ad Abuja di fare cassa con l’equivalente di 17 miliardi di dollari Usa.