Nigeria, Naira a picco da 12 settimane mentre cresce la domanda di dollari

Fino a qualche anno fa la svalutazione della naira, la moneta nigeriana, era un tabù. Il presidente Muhammadu Buhari, ricorda l’agenzia Reuters, ha sempre cercato di mantenere in forza la divisa per una questione di «orgoglio nazionale». Quando il pressing è diventato insostenibile, sono iniziati i tonfi. L’ultimo si è registrato il 13 gennaio, dopo lo scivolone già messo a segno in un’asta per investitori dello scorso 30 dicembre.

La Naira a picco da 12 settimane

La Banca centrale nigeriana ha venduto dollari Usa agli importatori...