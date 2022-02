Nightography, la sfida dei nuovi smartphone: scattare immagini notturne perfette

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nightography. È questa la parola chiave, la password per decifrare i nuovi smartphone Samsung della serie Galaxy S22, lanciata in questi giorni nel classico periodo tra febbraio e marzo in cui ogni anno il brand coreano, per tradizione, svela i suoi device top di gamma.

Torniamo però alla nightography. Cosa vuol dire? Semplice: è la capacità di scattare foto di notte, perché si sa che molte delle cose migliori accadono dopo il tramonto. E in effetti dove poteva la tecnologia della smartphone photography trova spunti ed elementi di innovazione? Ovviamente al buio dove il gap con le reflex era incolmabile, ma nessuno (o quasi) va a un party di sera con la dslr a tracolla. E visto che lo smartphone è lo strumento per la condivisione, a volte eccessiva e compulsiva, ecco che la nightography ci permette di instagrammare i nostri momenti al buio (e anche quelli bui.

I nuovi S21, S21+ e S21 Ultra (ci sono tre modelli di cui quello top che, come vedremo è un Note, sotto mentite spoglie) sfruttano ottiche di nuova concezione, sensori con pixel piu grandi per catturare più luce e soprattutto algoritmi di fotografia computazionale per ottenere scatti e video di qualità pro anche di notte ad alti livelli di zoom. Ad esemio la tecnologia video, Auto Framerate, imposta la velocità f/s in funzione dell’ambiente circostante mentre gli algoritmi di Super Night Solution eliminano il rumore in ogni fotogramma. E per attenuare i riflessi (il famoso Lens Flare, fastidioso se non voluto come effetto) c’è una innovazione battezzata Super Clear Glass e Lens.

Partendo dal modello top, il Galaxy S22 Ultra, in pratica è un “Note” sotto mentite spoglie. Infatti come il famoso smartphone che ormai pare essere stato messo in cantina, almeno a livello di nome, offre la famosa S Pen che, da quanto dice il produttore coreano, è la migliore che abbia mai prodotto, vista la latenza minore del 70% rispetto al modello precedente. Come specifica Samsung il Galaxy S22 Ultra combina le migliori caratteristiche dei suoi fratelli minori, ma in più aggiunge alcune caratteristiche uniche. A cominciare dall'ampio display da 6,8 pollici con risoluzione Edge QHD, che mette sul piatto anche un refresh rate da ben 120Hz, che impostando la modalità “gioco” arriva fino a 240Hz. Questo display ha ottenuto anche la certificazione da VDE Germania per il 100% di Mobile Color Volume nella gamma di colori DCI-P3, il che significa che immagini e colori risultano sempre vividi a prescindere dalla luminosità. Da sottolineare che questo schermo raggiunge l'incredibile luminosità di 1.750 nits.

Sotto la scocca, per la prima volta realizzata in Armor Aluminium, batte un processore Exynos 2200 che il primo realizzato a 4 nanometri per uno smartphone. Ampia come sempre la memoria, che varia da 128 MB fino a 1 TB, ma per dirla tutta la versione da 128, per un modello che si pone al top del top del mercato, non è da prendere in considerazione, vista anche l'esigua differenza di prezzo con le altre versioni. La memoria RAM a disposizione è pari 12 GB, e questa è una delle caratteristiche più controverse visto che era quasi certo che almeno per le versioni da 1 TB e 512 Gb dovessero essere abbinati 16 GB. Chip shortage, recupero margini su funziono non cruciali? Non lo sappiamo ma su uno smartphone da 1.700 euro non ci aspettiamo risparmi anche se Apple ci ha abituati a prezzi alti e dotazione hardware essenziale.