Nikola, il fondatore condannato a 4 anni di carcere

Trevor Milton, fondatore di Nikola, casa di camion elettrici, è stato condannato a quattro anni di prigione per frode. I procuratori federali di New York avevano chiesto una condanna a 11 anni. La sentenza del giudice Edgardo Ramos arriva a oltre un anno di distanza dal verdetto della giuria, che lo ha ritenuto colpevole di aver mentito agli azionisti su molti dettagli dello sviluppo dei prodotti e delle tecnologia Nikola. Milton si è dimesso da Nikola nel 2021.

Milton era diventato miliardario con lo sbarco in Borsa di Nikola tramite una Spac nel giugno 2020. La società era considerata tra le startup più promettenti del settore, valutata oltre 130 miliardi di dollari al suo picco, prima che la frode fosse denunciata dalla società Hindenburg Research.

Nikola nel 2021 ha accettato di pagare 125 milioni di dollari per risolvere le accuse civili promosse dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Le azioni della società vengono ora scambiate a meno di 1 dollaro, in calo rispetto al picco superiore a 60 dollari registrato nel giugno 2020.