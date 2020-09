Nikola, si dimette il fondatore Trevor Milton

L’uso dei social network

Milton, come Elon Musk, ceo di Tesla, ha fatto affidamento sui social media per promuovere la sua azienda. A febbraio, ha introdotto il camion Badger tramite un tweet, definendolo «il pickup elettrico e a idrogeno più avanzato, progettato per abbattere il Ford Raptor». L'8 giugno ha twittato che Nikola avrebbe iniziato a prendere le prenotazioni di Badger più avanti nel mese per «il più forte camion a emissioni zero». I potenziali acquirenti hanno pagato depositi fino a 5.000 dollari, senza nemmeno vedere un prototipo di un veicolo che non sarà in vendita fino al 2022.

Gli investitori a volte hanno faticato a tenere il passo dei messaggi di Milton, soprattutto considerando l'elenco in evoluzione dei progetti che Nikola sta portando avanti: grandi impianti elettrici a batteria in Europa, semilavorati alimentati a celle a combustibile negli Stati Uniti, il pick-up elettrico che sarà costruito da GM, vaghe proposte per entrare nel mercato delle auto sportive ad alte prestazioni.

Nikola ha un accordo di co-sviluppo con la tedesca Robert Bosch del 2017 per sviluppare componenti chiave come celle a combustibile, motori e batterie. Prevede di costruire un semirimorchio elettrico a batteria con Iveco di CNH Industrial NV in uno stabilimento di Ulm, in Germania, entro la fine del prossimo anno. Per il 2023 è previsto un semirimorchio a celle a combustibile che sarà costruito nello stabilimento di Nikola a Coolidge, in Arizona. GM fornirà le celle a combustibile e le batterie.

Articolo corretto il 21 settembre alle ore 14.48