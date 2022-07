Nikon abbandona la produzione di fotocamere reflex

Tecnologie a confronto

Reflex e mirrorless si differenziano principalmente nel sistema ottico che consente al fotografo di vedere e inquadrare il soggetto. Nelle fotocamere reflex a singolo obiettivo (Slr) uno specchio dirige l’immagine raccolta dall’obiettivo verso il mirino. Lo specchio viene quindi sollevato al momento dello scatto, così che l’immagine possa raggiungere il sensore o la pellicola. Nei sistemi mirrorless, invece, l’immagine proveniente dall’obiettivo viene raccolta dal sensore stesso, e poi trasmessa a uno o più display, attraverso cui il fotografo vede soggetto e inquadratura.

I sistemi mirrorless hanno diversi vantaggi: innanzitutto non è più presente uno specchio che deve spostarsi quando effettivamente si scatta la foto, con conseguenti vibrazioni, problemi di usura del meccanismo, dimensioni extra necessarie per il corpo macchina etc. Per conseguenza inoltre, il numero di scatti al secondo raggiungibile da una mirrorless quando si fotografa “a raffica” è molto maggiore, a meno di non mantenere lo specchio sollevato tra uno scatto e l’altro, cosa che però non consente di vedere nulla nel mirino.

Fino a qualche anno fa i sistemi reflex mantenevano ancora un vantaggio in termini di durata delle batterie, in quanto il sensore veniva “spento” tra uno scatto e l’altro, dato che l’inquadratura veniva fatta con un sistema totalmente ottico e non elettronico. Ma negli ultimi anni la migliore tecnologia delle batterie ha pressoché annullato questo vantaggio.