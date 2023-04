Nims apre il reclutamento di personal shopper del caffè

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nims, azienda padovana parte del Gruppo Lavazza e specializzata nella distribuzione e vendita del caffè in capsula e delle macchine del caffè in Italia, presenta la professione del Personal Shopper del caffè e apre la campagna di reclutamento.

«In un momento di congiuntura complessa, Nims offre, per giovani e non solo, un’opportunità importante e concreta di lavoro flessibile e meritocratico e una carriera in un settore in grande crescita - fa sapere l’azienda -. Il mercato del caffè in Italia infatti continua a puntare sul porzionato, che si conferma il segmento più dinamico nello scenario italiano. L’azienda si dimostra una realtà di successo e sempre alla ricerca di nuove risorse». Intanto si sono conclusi i lavori del quartier generale Nims a Padova. L’azienda, con un fatturato di oltre 114 milioni, conta oltre 1 milione di clienti, 140 dipendenti, 120 uffici commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale, oltre 3mila incaricati alla vendita, preparati e professionali, pronti a creare un rapporto di fiducia diretto con il consumatore e a fornirgli tutto il supporto attraverso incontri informativi. Sono 8 miliardi le tazzine di caffè vendute in 25 anni, per un totale di 343 milioni di caffè ogni anno.