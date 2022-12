Nino Benvenuti e la conquista dell’America

Parole forti, avventate. Anche se Benvenuti aveva già alle spalle un'invidiabile carriera (era già stato campione mondiale dei super welter e primo ai Giochi di Roma del 1960), Griffith era largamente favorito. Sia perché campione in carica sia perché l'avversario che aveva di fronte era un pugile europeo, di solito mai all'altezza di quelli americani. Solo il francese Marcel Cerdan, il grande amore di Edith Piaf, era riuscito a conquistare la corona iridata negli Usa.

Un successo mondiale

E invece, in una notte memorabile quasi come quella della sfida Italia-Germania 4-3, Nino Benvenuti riuscì nell'impresa battendo nettamente ai punti il campione caraibico. Un successo che farà il giro del mondo e che in Italia ebbe un impatto clamoroso. Erano anni magici per la nostra boxe. Talmente seguita e popolare che le autorità, “per non stravolgere troppo il sonno degli italiani”, preferirono evitare la diretta televisiva temendo, per il giorno dopo, una defezione collettiva dal lavoro.

«Solo dopo in Italia - racconterà Benvenuti - mi resi conto dell'impatto della mia impresa. Stavo vivendo un sogno, ma sapevo che in agguato c'erano altre sfide».

E infatti la sfida con Griffith si ripeterà altre due volte. Nella seconda, il 29 settembre ancora a New York, l'Italiano perderà ai punti dopo aver combattuto con una costola rotta. Infine, il 4 marzo 1968, il Madison Square Garden consacra definitivamente il triestino che prevale su Griffith dopo averlo atterrato alla nona ripresa con un gancio sinistro doppiato alla mascella. L'assalto finale del caraibico non modificherà l'esito dell'incontro, che permetterà a Benvenuti di aggiudicarsi anche il prestigioso premio di Fighter of the Year, della rivista Ring Magazine, unico italiano ad aver conseguito tale riconoscimento.

Le origini a Isola d’Istria

Questo è l'apice della carriera di Nino Benvenuti, quando si consolida il suo mito di straordinario boxeur, ma anche di uomo fiero e generoso. Ma per conoscere bene la sua storia, bisogna tornare indietro, al 1938, a Isola d'Istria, la terra d'origine della famiglia Benvenuti, una famiglia benestante che viveva grazie ai prodotti della terra e ai guadagni della pesca.