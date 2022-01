Nino Cerruti: lo stilista che vestiva Jack Nicholson e Richard Gere

Il libro “Eleganza. La guida dello stile maschile” (ed Il Sole24Ore).

Ha vestito attori famosi in film leggendari: da Michael Douglas in Wall Street a Richard Gere in Pretty Woman. Chi il più interessante? «Jack Nicholson. È uno degli attori più eccezionali che il cinema americano abbia espresso. È una di quelle persone che non voleva la stranezza nell’abito per essere diverso, gli piacevano dettagli molto sottili, salvo quando servivano i colpi di teatro, come nell’interpretazione del diavolo nel film Le streghe di Eastwick. Per me una cosa importante è rendere interessante la normalità. La normalità è una cosa molto delicata, è un rifugio per molte persone, ma chi riesce a proporre un equilibrio diverso, una normalità che attira l’attenzione, che svela inventiva, sensibilità, ecco quella è la quadratura del cerchio».

Attori e red carpet. Lo smoking è ancora l’abito di premiazioni e festival. Perché? «Il vantaggio dello smoking è che non pone alcun problema e a quel punto lì è ovvio che viene fuori veramente la persona che lo indossa. Tanto è vero che le volte in cui qualcuno mette uno smoking che non è uno smoking ha sempre l’aria di un poveraccio».

Che cosa del mondo dello sport è, a ragione, entrato nel vestire quotidiano? «I blouson lunghi in materiali tecnici che sono capi che rendono bene anche nel contesto urbano. E il pullover. Flessibile, dona un senso di libertà educata. Se devo dirle il capo principe del passato, dico: la giacca. Il capo principe del presente: il golf. Che cosa dovrebbe rimanere fuori? Tutto ciò che non rispetta una ricerca estetica che nello sport in genere è la combinazione di movimento, forza e performance».

È vero che andava a sciare in pausa pranzo? Come era la sua tenuta da sci? «Sì, è vero. C’era molta più neve anche a bassa quota fino a qualche anno fa e quindi potevo sciare anche senza andare lontano. Ci andavo di rado tuttavia, anche perché mescolare insieme l’abbigliamento della vita d’ufficio e quello sportivo mi sembrava un po’ sacrilego. Le due tenute in qualche modo dovevano avere necessariamente qualcosa in comune, e il dialogo non era sempre facile. Mi portavo pantaloni da sci e scarponi in una sacca. Erano occasioni rare e c’erano poche persone. Almeno ho fatto poco danno».