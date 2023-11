Nintendo, il film di «Super Mario Bros.» mette il turbo ai conti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ai fan è piaciuto da morire, nonostante non si possa esattamente definire un capolavoro del cinema d’animazione. Fanno fede gli incassi da 1,3 miliardi di dollari registrati al livello globale. Comunque la vogliate mettere, Super Mario Bros - Il film rappresenta una vera e propria gallina delle uova d’oro per Nintendo che registra un aumento del 18% dell’utile netto per il primo semestre fiscale.

Vendite in crescita del 21%

Il profitto del periodo aprile-settembre di Nintendo, che non ha suddiviso i risultati trimestrali, è stato di quasi 271,3 miliardi di yen (1,8 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 230 miliardi di yen dell’anno precedente. Le vendite sono aumentate del 21% a 796 miliardi di yen (5,3 miliardi di dollari). La domanda è rimasta forte per i giochi della Nintendo Switch che hanno ricevuto una buona spinta proprio dal film che ha per protagonista l’idraulico saltellante. Tra i giochi che hanno venduto bene grazie al film c’è Mario Kart 8 Deluxe, a quota 3,2 milioni di unità durante il periodo preso in considerazione, mentre la vendita cumulativa di 57 milioni di giochi, ha dichiarato Nintendo.

Si punta a 15 milioni di pezzi venduti

Ad aumentare i risultati è stata anche la popolarità del gioco The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uscito a maggio. L’ultimo della serie di successo ha venduto 19,5 milioni di unità in tutto il mondo. Le vendite di hardware sono salite a 6,84 milioni di macchine, compresi i vari modelli di Switch, dai 6,68 milioni dell’anno precedente, per un totale di 132,5 milioni di vendite cumulative. Nintendo prevede di vendere 15 milioni di pezzi tra console e accessori per l’anno fiscale fino a marzo 2024, comprese le vendite durante la cruciale stagione dello shopping di Natale. I cavalli su cui punta, per la circostanza, saranno il remake di Super Mario RPG e le novità riguardanti i Pokemon.

Verso profitti da 2,8 miliardi

La società con sede a Kyoto ha messo in commercio Super Mario Bros. Wonder il mese scorso, il primo gioco completamente nuovo della serie Super Mario a scorrimento laterale da più di dieci anni a questa parte. L’auspicio è ricevere una ulteriore spinta da altri produttori di software che pubblicano giochi per console Nintendo. «Lavoreremo per rinvigorire la piattaforma integrando i titoli esistenti con un flusso continuo di nuovi titoli e contenuti aggiuntivi», ha dichiarato la società. Intanto si alzano le previsioni di profitti per l’intero anno fiscale a 420 miliardi di yen (2,8 miliardi di dollari) rispetto ai 340 miliardi di yen (2,3 miliardi di dollari) stimati a maggio. La nuova proiezione è comunque inferiore del 3% rispetto a quella registrata nell’anno fiscale precedente, quando le aziende di intrattenimento domestico come Nintendo hanno beneficiato del fatto che la gente è rimasta a casa durante la pandemia.