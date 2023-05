NIO, la carta d'identità del brand cinese con auto elettriche da 1.000 km

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fondata da William Li nel 2014 a Shanghai, Nio è uno dei marchi cinesi di auto elettriche tra i più giovani ma dalle elevate potenzialità. Fin dal primo modello prodotto, l'hypercar EP9 da 1300 cavalli e omologata solo per l'uso su pista, il costruttore asiatico ha mostrato le sue capacità e l'attenzione all'innovazione tecnologica come confermato dall'idea del pacco batteria sganciabile. Grazie, infatti, ad una rete di circa 1000 stazioni in Cina, oggi ricarica una Nio richiede pochi minuti. L'obiettivo è di costruire altre 1000 stazioni fuori dalla Cina, grazie alla creazione di uno stabilimento industriale in Ungheria dedicato proprio alle strutture per il battery swap. A questo si aggiunge l'impianto produttivo in Cina.

Diversi gli investitori in Nio, tra cui Lenovo, Tencent, Baidu, Temasek e Sequoia Capital. Quotata a New York, Hong Kong e Singapore, nel 2024 lancerà un nuovo marchio generalista pronto a conquistare la fascia medio bassa del mercato delle vetture elettriche. Già in vendita in Norvegia, Germania, Olanda, Danimarca e Svezia, può contare su una gamma completa che spazia dal suv a 7 posti ES8 fino alla berlina sportiva da 1000 km di autonomia battezzata ET7. Tutti i modelli per l'Europa sono basati sull'architettura Csu (chargeable, swappable, upgradeable) che consente sia la ricarica che la sostituzione delle batterie - sia per lo scambio durante l'uso dei veicoli come Battery as a Service (BaaS) sia per l'aggiornamento - con l'opportunità continua di beneficiare della più recente tecnologia o della flessibilità per aggiornare la capacità della batteria. Dotati dell'ultimo sistema intelligente Banyan di Nio, i modelli per l'Europa propongono una tecnologia full-stack che comprende la piattaforma di elaborazione, il sistema operativo, l'hardware del veicolo, gli algoritmi e le applicazioni intelligenti. Ed è prevista una evoluzione continua tramite aggiornamenti Over the Air (OtA).

Nel 2022 ha venduto complessivamente 122.486 auto. Tra le collaborazioni spicca quella con ZF per lo sviluppo di prodotti steer-by-wire (SBW) e altri campi.