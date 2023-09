Nio chiede un “atteggiamento aperto” per l’indagine UE

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Ceo di Nio William Li ha dichiarato che spera che tutti i governi possano avere un atteggiamento aperto piuttosto che dimostrarsi isolazionisti. Le dichiarazioni di Li, espresse nel corso una tavola rotonda dopo il lancio del primo smartphone di Nio, riguardano l’indagine anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese che la Commissione europea ha annunciato la scorsa settimana.

William Li ha affermato che i governi hanno molto da imparare dallo sviluppo dei veicoli a nuove energie della Cina e devono essere aperti ad accogliere la concorrenza, a beneficio degli utenti e dello sviluppo sostenibile globale. “Come azienda pubblica nel settore privato stiamo ancora perdendo denaro e il prezzo di vendita in Europa non è basso”, ha dichiarato il Presidente di Nio Qin Lihong durante lo stesso evento. “Speriamo che l’ambiente possa essere più semplice e che il mercato...lo faccia il mercato. Come imprenditore spero che i governi e il settore privato possano guidare positivamente il settore EV”.