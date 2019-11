NIO collabora con Mobileye per la guida autonoma di livello 4 in Cina

1' di lettura

NIO ha annunciato una collaborazione strategica con Mobileye di Intel per lo sviluppo di veicoli altamente automatizzati e autonomi per il mercato

cinese. Nell'ambito della cooperazione pianificata NIO progetterà e produrrà un sistema a guida autonoma progettato da Mobileye, basato sul kit Autonomous Vehicle di livello 4. Secondo NIO il sistema a guida autonoma sarà il primo nel suo genere, mirato all'autonomia dei

consumatori, ma sviluppato per soddisfare gli standard di qualità, costi e scalabilità del comparto automotive. NIO produrrà in serie il sistema per integrarlo nelle sue linee di veicoli elettrici per i mercati di massa e per i servizi di guida autonoma di Mobileye. Questa variante sarà destinata

al lancio iniziale in Cina, con piani di espansione successiva in altri mercati globali.