Nio EL6, il test drive del suv elettrico cinese che sfida le case europee (e Tesla) anche con il battery swap

L’invasione cinese nel mondo automotive è iniziata e si inizia a fare sul serio. Lasciando infatti da parte per un attimo preconcetti e considerazioni di carattere politico e socioeconomico, l’arrivo in Europa delle vetture cinesi di nuova generazione porterà con sé molte novità interessanti in termini di prodotto e la nuova Nio EL6 è una di queste. Tra l’altro il nome è stato cambiato dall’originale ES6, a causa di una vertenza legale con Audi per la denominazione simili ai modelli sportivi della casa dei Quattro anelli.

Da startup a brand globale in poco tempo

È difficile non avere mai sentito parlare di Nio, ma è importante ribadire la sua storia. Nio è una società cinese relativamente giovane (è stata fondata da William Li nel 2014 a Shanghai) che produce vetture 100% elettriche e che da un paio d’anni è sbarcata in Europa concentrandosi inizialmente sui mercati nordici e in Germania. Non è certo una startup, ha alle spalle il Governo cinese, azionariato popolare, nomi noti come Lenovo, Tencent, Baidu, Temasek e Sequoia Capital, e uno dei suoi primi investitori è un certo Elon Musk. Può vantare 10 sedi nel vecchio continente, tra cui due centri di Ricerca & Sviluppo e un centro design in Germania, e ha stretto una serie di partnership con i principali fornitori di componenti automotive (ad esempio le batterie sono Catl, mentre la linea di produzione dei motori elettrici è fornita dall’italiana Comau che fa parte del Gruppo Stellantis). Oggi Nio annuncia l’imminente arrivo anche nel nostro Paese proponendo vetture premium caratterizzate della tecnologia battery swap.

La soluzione ai tempi di ricarica lenti

Lo scambio della batteria, il cosiddetto battery swap, appunto è l’elemento distintivo di tutta la gamma Nio: oltre alla normale ricarica tramite colonnina o wallbox è possibile recarsi presso una power station dedicata e sostituire, in maniera completamente automatica, la batteria scarica con una carica in soli 3-4 minuti: il tempo di un caffè al volo. Si tratta di una soluzione, peraltro già vista oltre dieci anni fa con il progetto better place, è utile soprattutto durante le lunghe percorrenza.

Tecnicamente e tecnologicamente questa soluzione sembra rappresentare l’uovo di Colombo: risolve infatti una delle più grandi perplessità legate all’acquisto di una vettura elettrica da parte degli utenti ma un paio di considerazioni sono necessarie. I produttori di batterie stanno puntando molto sulla velocità di ricarica le batterie, che si riduce drasticamente di generazione in generazione. Non è più fantascienza pensare che nei prossimi anni, con la diffusione di punti di ricarica ad alta potenza, sarà possibile aggiungere centinaia di km di autonomia in pochi minuti e questo riduce notevolmente il vantaggio competitivo della soluzione offerta da Nio.

In secondo luogo la rete di power station nel nostro continente deve essere ancora implementata (al momento ci sono appena 27 stazioni) e la velocità con cui verrà sviluppata costituirà uno degli elementi fondamentali per il successo del brand. Da sottolineare che nell’automotive, anche se in forse inferiore rispetto al passato, il valore di una marchio è ancora importante e Nio in Europa deve fare ancora molta strada per milgliorare la sua immagine, mentre in Cina ha gia fatto centro come risulta anche da uno studio di AlixParteners.