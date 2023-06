La Nio ET5 è la berlina elettrica del marchio cinese, proposta a breve anche da noi nella versione station wagon, oltre che essere già in vendita in Paesi europei come la Germania, l’Olanda, la Svezia e la Danimarca, ma che potrebbe arrivare in Italia. Proposta con un listino intorno ai 60.000 euro, ha messo nel mirino la Tesla Model 3 che prova a sfidare con un design moderno, unito a tecnologie da autentica ammiraglia. Sotto alla carrozzeria nasconde un sistema da 360 kW pari a 490 cv e 700 Nm con due motori elettrici e trazione integrale che consente di scattare da 0 a 100 in 4 secondi e una velocità massima di 200 kmh. A seconda delle batterie scelte, da 75 o da 100 kWh, garantisce fino a 445 o 580 km di autonomia totale.

