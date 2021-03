Nio, Xpeng e Li Auto pensano alla seconda quotazione a Hong Kong Sebbene Nio, Xpeng e Li Auto abbiano raccolto miliardi di dollari grazie al Nasdaq la produzione di auto elettriche richiede un'elevata intensità di capitale di Alberto Annicchiarico

(Imaginechina via AFP)

Sebbene Nio, Xpeng e Li Auto abbiano raccolto miliardi di dollari grazie al Nasdaq la produzione di auto elettriche richiede un'elevata intensità di capitale

2' di lettura

Reduci dal rally di martedì, trainati da Tesla, i produttori cinesi Nio (ieri +17% a 41 dollari al Nasdaq ma comunque lontano dai massimi dell’anno a 62) e Xpeng (+11,33% ieri ma ancora più lontana dai massimi dell’anno: 30 euro contro 56) stanno valutando la seconda quotazione a Hong Kong.

Discussioni in corso

Xpeng, che nei primi due mesi dell’anno ha messo a segno un netto aumento delle vendite anno su anno, +577% (pur trattandosi di alcune migliaia di vetture e non di grandi numeri) ha contattato le banche d’affari per sondare il terreno. Le discussioni sono in corso e le società potrebbero ancora cambiare i loro piani di vendita, secondo le fonti consultate da Bloomberg. Ma anche la terza startup cinese di veicoli elettrici quotata al Nasdaq, Li Auto (anche lei vittima del recente storno, oggi a 23 dollari contro i massimi di 44 dollari del 24 novembre), sta prendendo in considerazione una quotazione secondaria nel centro finanziario asiatico, secondo quanto riportato da Reuters. I rappresentanti di Nio, Xpeng e Li Auto hanno rifiutato di commentare.

Loading...

L'interesse degli investitori per le auto elettriche, così come per le società che le forniscono, come i produttori di batterie e chip, è aumentato nell'ultimo anno, portando le azioni a livelli stratosferici e spingendo le valutazioni alle stelle. La carica è stata guidata da Tesla, il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, le cui azioni, dopo il forte storno delle ultime settimane (-23% dai massimi), ha ripreso la corsa nella seduta di ieri, con un eloquente +20% .

Difficoltà finanziarie

Sebbene Nio, Xpeng e Li Auto abbiano raccolto miliardi di dollari quando si sono quotati per la prima volta negli Stati Uniti, e successivamente ne hanno raccolti altri miliardi tramite prestti bancari e altre questioni relative ai diritti, la produzione di auto elettriche richiede un'elevata intensità di capitale. Le perdite di Nio si sono ampliate nel quarto trimestre e Xpeng, che lunedì ha riportato una perdita nel quarto trimestre, ha affermato che probabilmente non raggiungerà il pareggio fino alla fine del 2023 o all'inizio del 2024.

Boom di auto pulite in Cina

Del trio, Li è stato l'unico a registrare un profitto a sorpresa, scivolando in nero per il periodo terminato il 31 dicembre per la prima volta.Ciò che è andato nella giusta direzione, tuttavia, sono le vendite di veicoli elettrici. Tutti e tre i produttori hanno registrato un aumento delle consegne di auto poiché la domanda di veicoli a batteria e ibridi, in particolare in Cina, aumenta. La China Passenger Car Association ha dichiarato martedì che le vendite al dettaglio di veicoli a nuova energia, compresi i veicoli elettrici, sono aumentate del 675% su base annua a febbraio a 97mila unità. Rispetto a febbraio 2019 le consegne di veicoli elettrici sono raddoppiate e attualmente rappresentano circa l'8,2% delle vendite complessive. Ricordiamo che il mercato cinese dell’auto è il più grande del mondo e nel 2021 si stima una ripresa che dovrebbe portare a toccare quota 27 milioni di veicoli venduti.