Nipote contro Fondazione: l’eredità contesa di Maria Lai Nuova citazione in giudizio al Comune e alla Fondazione Stazione dell'Arte per rivendicare la titolarità dei diritti d'autore per l’uso economico di circa 150 opere donate dall’artista di Giuditta Giardini

L'ingresso del MAXXI durante la personale di Maria Lai (2019).

Nuova citazione in giudizio al Comune e alla Fondazione Stazione dell'Arte per rivendicare la titolarità dei diritti d'autore per l’uso economico di circa 150 opere donate dall’artista

Coloro che pensano che a far discutere le Corti sulle violazioni di diritti d'autore siano solo Jeff Koons, per giunta fresco di condanna per 190.000 euro, e Richard Prince sbagliano. La saga dell'artista sarda Maria Lai, morta nel 2013, continua ad intrattenere la Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Cagliari. Dopo una prima vittoria dell'erede, ieri una nuova citazione in giudizio è arrivata dalla nipote dell'artista, Maria Sofia Pisu, al Comune di Ulassai e alla Fondazione Stazione dell'Arte , fondata dalla stessa Lai nel 2004.



L'inibitoria e il reclamo

Pomo della discordia è la titolarità dei diritti di utilizzazione economica delle circa 150 opere donate da Maria Lai alla Fondazione e al Museo quando ancora in vita. Maria Sofia Pisu, pur riconoscendo il diritto di proprietà delle opere in capo alla Fondazione, ritiene che con la donazione non siano stati trasferiti i diritti economici d'autore, quali il diritto di riproduzione e prestito delle opere della zia. È del medesimo avviso il giudice del Tribunale di Cagliari, Bruno Malagoli che il 19 gennaio 2021, con ordinanza, ha accolto la richiesta di inibitoria della Pisu contro la vendita dei cataloghi di Maria Lai. Il giudice ha pertanto interpretato letteralmente l'art. 109 della legge sul diritto d'autore (L.D.A.), secondo cui “la cessione dell'opera non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti d'autore”, così i diritti, rimasti in capo a Maria Lai, sarebbero stati trasferiti all'erede al momento della sua morte, avvenuta 8 anni fa. Il 4 marzo 2021, si terrà l'udienza di reclamo contro il provvedimento cautelare in cui compariranno, per la Fondazione e il Comune, gli avvocati Giacomo Bonelli, Omar Cesana, Francesca Milani e Massimo Lai.

Il procedimento dichiarativo

Una nuova citazione è arrivata, il 2 marzo 2021, alla Fondazione e al Comune ogliastrino da parte della Pisu. Con una raccomandata firmata dal suo difensore, l'avvocato Stefano Astorri, è stato notificato al sindaco di Ulassai e presidente della Fondazione Stazione dell'Arte, Gianluigi Serra, l'atto di citazione per una nuova causa presso il Tribunale Civile di Cagliari contro la Fondazione e il Comune per: “accertare e dichiarare la titolarità dei diritti d'autore, ossia di utilizzazione economica sulle opere di Maria Lai in capo alla professoressa Maria Sofia Pisu”.

La situazione

L'eredità che Maria Lai ha lasciato è bipede, da un lato ci sono l' Archivio Maria Lai , fondato nel 2018, e la Fondazione Maria Lai, questa fondata nel 2018, gestite dalla nipote Maria Pisu. Detentrice dei diritti morali di Maria Lai, Maria Sofia Pisu ha la facoltà di rilasciare certificati di autenticità per i lavori dell'artista. Dall'altro lato c'è la Fondazione Stazione dell'Arte e Museo, fondati per volontà della stessa Maria Lai, nove anni prima della sua morte e di cui per tutta la vita è stata presidente onorario. Secondo l'Articolo 3 dello statuto della Fondazione no profit, il suo patrimonio è costituito da un centinaio di opere del museo “Maria Lai” donate dall'artista e dalla struttura museale compresa l'intera area sulla quale insistono gli stabili dati in comodato dal Comune di Ulassai.

Il sindaco del Comune di Ulassai e presidente della Fondazione Stazione dell'Arte, Gianluigi Serra, ha risposto ad Arteconomy24 in merito al contenzioso legale.