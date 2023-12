Nippon Steel compra US Steel per 14,1 miliardi di dollari. Vola il gruppo americano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nippon Steel, il più grande gruppo siderurgico giapponese, acquisterà il produttore americano di acciaio US Steel per circa 14,1 miliardi di dollari, esclusa l’assunzione di debiti. Lo hanno annunciato i due gruppi in un comunicato stampa. L’acquisizione sarà effettuata interamente in contanti al prezzo di 55 dollari per azione, un premio del 40% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di US Steel venerdì, secondo il comunicato stampa. Nippon Steel si farà carico anche del debito del gruppo americano, portando l’importo complessivo della transazione a 14,9 miliardi di dollari.

Il titolo Us Steel guadagna il 26% dopo l’annuncio dell’operazione.

L’accordo fra Nippon Steel e U.S. Steel mette fine a un processo di vendita durato mesi e rende la società giapponese uno dei maggiori produttori di acciaio al mondo. Nippon Steel puntava da tempo a espandersi negli Stati Uniti e nel sud est asiatico, dove vede una forte domanda. Negli Usa Nippon Steel intravede una crescita sostenuta con l’aiuto dell’Inflation Reduction Act e gli impianti che producono batterie elettriche.

L’intesa è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione delle due società e dovrebbe chiudersi entro ottobre. Il consolidamento nell’industria dell’acciaio coincide con l’aumento dei prezzi, schizzati nel 2021 a quasi 2.000 dollari alla tonnellata rispetto ai 500 del 2019. Nippon Steel produce 66 milioni di tonnellate di acciaio l’anno e U.S. Steel 20 milioni di tonnellate. Insieme sono il secondo gruppo al mondo nel settore alle spalle della cinese Baowu Steel Group.

In una riunione del consiglio di amministrazione di domenica, U.S. Steel ha ritenuto l’offerta di Nippon superiore a quella di Cleveland-Cliffs, che aveva alzato l’offerta a 40 dollari per azione. Il risultato è un duro colpo anche per ArcelorMittal, che secondo indiscrezioni era interessata all’operazione.