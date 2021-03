Nirtya lancia i big data nella Sostenibilità

2' di lettura

Nirtya, società di consulenza in digital corporate communication attiva da gennaio 2019, allarga l'operatività alla sostenibilità adottando un approccio data driven per valorizzare al meglio le strategie aziendali. La società con sede a Milano, fondata da Odoardo Ambroso - ex chief digital officer di Omnicom Media Group – e da Gabriele Lucentini - già direttore della Comunicazione e Sostenibilità del Gruppo Cassa depositi e prestiti - ha infatti lanciato un Sistema di algoritmi proprietari, S17i, per misurare l'efficacia della comunicazione delle attività ESG (Ambiente, Sociale, Governance) e recepire le percezioni di Stakeholder e audience per adeguare, eventualmente, le azioni.

Grazie all'integrazione con i sistemi di Listening, il tool consente anche di individuare azioni aggiuntive per produrre nuovi contenuti sia dal punto di vista corporate sia di brand e prodotto da condividere con le audience web e social valutando la migliore scelta di azioni fra attività organica o tramite campagne di advertising digitale. In dettaglio l'algoritmo misura la comunicazione interna ed esterna delle azioni Esg rispetto ai 17 Sustainable Development Goals e ai 169 target Onu. Verificate le percezioni degli stakeholder (dalla business community ai clienti finali) fornisce spunti per adeguare la narrativa. Inoltre, consente di attivare azioni di comunicazione organica, digital pr, social media management, internal comunication, campagne di advertising digitali, strumenti di rendicontazione obbligatoria.

Loading...

«S17i è un'innovazione assoluta nel campo della comunicazione delle pratiche ESG con gli stakeholder che consente di migliorare qualità e quantità della produzione e distribuzione di contenuti digitali dello sviluppo sostenibile», dice Lucentini, che durante la gestione dell'attività nel Gruppo Cassa depositi e prestiti (2016-2018) aveva avviato in modo strutturato l'attività di Sostenibilità. «L'elemento distintivo della nostra offerta risiede nel fatto che l'algoritmo proprietario e i sistemi evoluti e integrati di listening consentono di misurare in modo oggettivo l'efficacia delle attività realizzate dai brand collegando in maniera virtuosa la strategia corporate con quella di prodotto», afferma Ambroso, pioniere nell'analisi data driven fin dalle sue esperienze in Ferrero, Nestlè ed Omnicom.