Mentre prende velocità la commercializzazione della nuova Qashqai, va in vendita il suv elettrico Ariya. Inoltre, la Nissan si prepara a lanciare in Europa la nuova generazione del crossover X-Trail, anch'esso disponibile anche nella versione ibrida e-Power che utilizza un motore a benzina per generare corrente per la batteria.

