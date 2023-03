Nissan accelera sull'elettrificazione ritoccando al rialzo il piano 2030: 27 modelli in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alla Nissan hanno deciso di dare una consistente accelerata alla già annunciata strategia di elettrificazione 2030. In particolare, la Casa di Yokohama ha modificato il piano Nissan Ambition 2030 per dare vita ad un maggior numero di lanci di nuovi modelli: entro la fine del decennio, infatti, saranno introdotte sul mercato globale 27 novità elettrificate, sia a batteria che dotate del sistema proprioprietario di Nissan l’e-Power, quattro in più rispetto ai programmi. In particolare soltanto le vetture elettriche saranno 19, rispetto alle 15 annunciate dal piano.

L’Europa diventa sempre più centrale

Coi nuovi lanci, il mix di elettrificazione delle vendite per il 2030 dei brand Nissan e Infiniti salirà dal 50% al 55%, con l’incremento previsto che è legato ad un’accelerazione per il mercato europeo. Infatti in Europa il peso delle elettrificate passerà entro il 2026, dal 75% al 98% garantito da una sempre più stretta sinergia con Renault, mentre in Giappone aumenterà dal 55% al 58%. In Cina, invece, scenderà dal 40% al 35%. Non cambia nulla, invece, per gli Stati Uniti, dove si prevede sempre un 40% di volumi con sole vetture a batteria entro il 2030.

Una strategia diversa a seconda dei mercati

Vetture a parte, Nissan intensificherà anche gli sforzi sia sull’assistenza, ma anche sui servizi oltre a potenziare la strategia Connected Car Service per arricchire l'offerta di contenuti on demand. La volontà del brand giapponese è soprattutto di rendere i propri veicoli elettrici e ibridi sempre più diffusi e accessibili, lavorando da una parte sulla ridefinizione di processi produttivi che consentano sia di abbassare i costi che di aumentare i volumi, dall'altra sulla messa a punto di una gamma di modelli in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei mercati.