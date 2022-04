Nissan acquisisce il pieno controllo del team e.dams di Formula E

Sébastien Buemi corre con la sua Nissan Ariya #23 mentre il compagno di squadra Maximilian Günther corre sulla Nissan Leaf #22.

Nissan e i veicoli elettrici

Nissan vanta un’esperienza di prim'ordine a livello mondiale nella progettazione e costruzione di veicoli elettrici. Con oltre 570.000 unità di Nissan Leaf vendute a livello globale dal suo lancio nel 2010, l'azienda ha sfruttato l'esperienza negli Ev per sviluppare la sua auto da Formula E.

Allo stesso modo, quanto appreso sul circuito ha contribuito a mettere a punto la prossima generazione di veicoli elettrici del marchio, come il crossover coupé 100% elettrico Ariya in arrivo in Italia nella prossima estate.

Il team e.dams

Con tre titoli nel campionato a squadre, e.dams è il team più vittorioso della Formula E, forte dell'esperienza acquisita partecipando ai campionati a batteria sin dal loro esordio.

Il team e.dams è stato costituito nel 2014 da Jean-Paul Driot, fondatore di Dams, per gareggiare in Formula E. In collaborazione con il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Alain Prost e Renault per creare Renault e.dams, il team ha vinto tre titoli di squadra e un titolo piloti con Sébastien Buemi nella Stagione 2015/16.