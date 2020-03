Nissan affronta Brexit e prepara Qashqai 3 La marca ha appena lanciato la nuova Juke e deve gestire la fabbrica inglese di Nicola Desiderio

3' di lettura

Essere o non essere, questo è il problema. Dopo la Brexit, il dilemma è rimanere o non rimanere dall’altra parte della Manica per molti costruttori, compresa la Nissan che nel suo storico stabilimento di Sunderland produce la nuova Juke, la Leaf e continuerà a produrre anche la Qashqai di terza generazione il cui lancio è previsto entro il 2020.

Al contrario, Nissan aveva già annunciato che la X-Trail cambierà casa e questo aveva fatto presagire uno smantellamento dell’impianto attivo dal 1986 dove lavorano 7mila persone: da allora vi sono state prodotte oltre 10 milioni di vetture (3,6 milioni solo Qashqai) e investiti oltre 4 miliardi di sterline.

A questi, si aggiungono i 100 milioni per la nuova Juke e i 400 milioni in vista del lancio della Qashqai rilanciando un modello che fino a pochi anni fa doppiava i concorrenti. Nissan ha visto scendere la propria quota di mercato nel Vecchio Continente dal 3,9% del 2012 al 2,5% del 2019, segnando a livello globale il suo peggior bilancio da molti anni a questa parte e annunciando il taglio di 12.500 persone pari al 9% della sua forza lavoro.

I primi effetti in Europa si sono visti presso lo stabilimento di Barcellona, con 600 dipendenti in meno pari al 20% del totale, e a Rolle, in Svizzera dove sarà chiusa la sede storica portando le attività di ricerca e commerciali a Montigny-le-Brettoneux, a Ovest di Parigi. i media inglesi hanno persino sostenuto con un articolo che Nissan si starebbe preparando a lasciare l’UE (dove va il 70% della produzione di Sunderland) per concentrarsi solo sul mercato britannico puntando a conquistare una quota del 20%.

Ipotesi estrema che per un’Hard Brexit che, secondo le regole del WTO, porterebbe ad un 10% di tariffe doganali rendendo di fatto il business di Nissan «insostenibile», come recentemente dichiarato da Gianluca De Ficchy, presidente di Nissan Europe.