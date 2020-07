Nissan Airya, è la versione crossover della Leaf

ll primo crossover 100% elettrico del brand giapponese porta al debutto un'avanzata tecnologia EV che abbina il piacere della guida a zero emissioni, con una più estesa autonomia e l'elevata capacità di ricarica. A due ruote motrici o a trazione integrale. La nuova Nissan Ariya è in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di utilizzatori. Cinque le varianti destinate all'Europa con potenze comprese fra 219 e 394 cv e con un'autonomia che può arrivare fino a 500 km. La Airya porta al debutto il nuovo logo del brand che sarà adottato dai nuovi modelli Nissan in arriva.