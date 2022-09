Ariya è la prima vettura dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi realizzata sull’innovativa piattaforma CMF-EV, che ha permesso di mantenere proporzioni uniche nel segmento. Dimensioni compatte, posizione di guida rialzata e un corto raggio di sterzata rendono Ariya facilmente manovrabile anche in città. Le ampie porte facilitano l’accesso e l’uscita e lo spazio fra le spalle di guidatore e conducente è ai vertici della categoria. La configurazione piatta, i motori elettrici situati vicino agli assi anteriore e posteriore, le batterie sottili, l’assenza del tunnel centrale e l’unità di condizionamento posta all’estremità anteriore del SUV hanno permesso di ottenere un abitacolo molto spazioso e comodo. Tutto questo unito alla console centrale mobile e alla posizione dei sedili, fanno di Ariya un salotto su quattro ruote. Frutto della grande tradizione Nissan nei veicoli fuoristrada, il sistema di trazione integrale Nissan e-4ORCE vede il suo debutto in Europa su Ariya. Nel dettaglio la Nissan Ariya 87 kWh 2WD Evolve è una suv 5 porte 5 posti della Nissan lunga 460 cm, larga 185 cm, alta 166 cm con un bagagliaio da 468 litri. Nella versione 87 kWh 2WD Evolve costa 60.900 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 178 kW/242 cavalli ed una coppia massima di 300 Nm. La trazione è posteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h.

