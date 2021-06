Nissan Ariya, un'autonomia di 500 km

Per Nissan la mobilità elettrica è una vera missione iniziata ormai da oltre dieci anni con la Leaf. Serviva tuttavia un passo in avanti per offrire un modello suv e crossover al tempo stesso. La Casa giapponese ha risposto con la Ariya, la prima vettura risultato di quella che Nissan ha definito la strategia NEXT. Una nuova piattaforma e due livelli di batteria da 63 e 87 kWh personalizzano l'offerta della Ariya. Entrambe le varianti hanno una versione a singolo o a doppio motore disponibile. La più efficiente ha un’autonomia di 500 km.

