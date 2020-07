Nissan Ariya, tutte le caratteristiche tecniche del suv elettrico con autonomia fino a 500 km l nuovo crossover elettrico del brand giapponese sarà disponibile in Europa quando arriverà nel 2021 con un'ampia offerta di autonomie e di prestazioni destinate a soddisfare un'ampia offerta di opzioni. di Corrado Canali

Sviluppata sulla base di una nuova piattaforma che poi sarà utilizzata su altri modelli Nissan e anche dell'Alleanza Renault e Mitsubishi, la Ariya sarà proposta in cinque versioni per il mercato europeo. Alla base dell'offerta si trova la versione a trazione anteriore con batterie da 63 kWh, affiancata da quella da 87 kWh.

In parallelo, saranno disponibili anche le varianti e-4orce a trazione integrale nelle varianti da 63 kWh, 87 kWh e 87 kWh Performance. Tutte dispongono delle modalità di guida Standard, Sport ed Eco, alle quali si aggiunge quella Snow esclusivamente per le versioni integrali. La ricarica potrà essere gestita dal caricabatterie di bordo da 22 kWh oppure da 7,4 per il modello base e per tutte le Ariya è garantita la compatibilità con i sistemi rapidi fino a 130 kW.

La Ariya standard dispone di 218 cv di potenza e 300 Nm di coppia, ha una velocità di i 160 kmh e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi oltre a dichiarare un'autonomia di 360 km. La versione da 87 kWh aumenta la potenza fino a 242 cv e offre 500 km di autonomia. La variante integrale da 63 kWh, con due motori, raggiunge quota 279 cv di potenza e 560 Nm di coppia: nelle prestazioni tocca i 200 km/h di velocità di punta e i 100 km/h da fermo in 5,9 secondi, riuscendo a percorrere fino a 340 km in autonomia. Con valori che passano rispettivamente a 305 cv, 600 Nm, 5,7 secondi e 460 km per la Ariya da 87 kWh e-4orce. Punta tutto sulle prestazioni la variante Performance che con 394 CV e 600 Nm arriva a 100 kmh in 5,1 secondi e ha un'autonomia di 400 chilometri.

E veniamo alle dimensioni della nuova Nissan Ariya che è lunga 4,59 metri, larga 1,85 e alta 1,66 metri e con un passo di 2,78 metri. Si andrà così ad inserire a metà strada tra gli attuali modelli sia pure termici a ruote alte di Nissan, la Qashqai e l'X-Trail. Infine la capacità del bagagliaio è di 468 litri per le versioni a due ruote motrici e di 415 litri sulle Ariya a trazione integrale.