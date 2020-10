Nissan Ariya, una ventata di atmosfera green Il gigante nipponico potenzia l’offerta di vetture a zero emissioni con un crossover di Corrado Canali

Il gigante nipponico potenzia l’offerta di vetture a zero emissioni con un crossover

3' di lettura

È il braccio elettrificato dell’Alleanza col Gruppo Renault ma anche il brand che ha inventato con Qashquai il settore dei suv compatti da utilizzo urbano che ora è in arrivo con il model year 2021 che si ispira al crossover Juke lanciato l’anno scorso. La terza generazione, infatti, è ancora più tecnologica con tanti Adas in più, un sistema di infotaiment di ultima generazione e un’abitabilità aumentata così come la capacità del bagagliaio che dovrebbe sfiorare i 500 litri di capacità. Fra i propulsori è probabile un addio alle versioni diesel.

Ma una vera e propria ventata di aria fresca per Nissan, cruciale dopo lo scandalo Ghosn, arriverà all’inizio del 2021 quando il brand giapponese farà debuttare il suv elettrco Ariya.

Stile innovativo sia fuori che all’interno sulla base del nuovo pianale per auto elettriche, la Ariya si caratterizza esteticamente per l’alto cofano che è impreziosito dalla inedita mascherina priva del fregio cromato a forma di V tipico delle Nissan attuali, ma che si estende lateralmente e ingloba il nuovo emblema della casa giapponese che per la prima volta è illuminato da venti Led, così come la parte inferiore dello scudo.

All’interno, invece, la Ariya rispecchia le tendenze del momento, perché la plancia è minimale e quasi priva di comandi fisici: i pochi presenti, per la regolazione del clima e lo sbrinamento di parabrezza e lunotto, sono a filo della fascia centrale, dov’è presente anche il tasto di avviamento. Al di sopra c’è la rotella per regolare il volume dell’impianto audio, con a fianco il tasto dell’emergenza, a filo di un inserto color rame che dà qualità a tutto l’insieme. Il cruscotto digitale di 12,3 pollici e il sistema multimediale, azionabile da uno schermo a sfioramento sempre di 12,3 pollici, sporgono verso l’alto e sono uniti l’uno con l’altro per dare una sensazione di continuità. Le batterie sono, invece, alloggiate sotto il pavimento per migliorare la distribuzione dei pesi a vantaggio della maneggevolezza.

Le versioni meno potenti della Ariya hanno il motore e la trazione anteriore, mentre quelle più potenti hanno un secondo motore alloggiato posteriormente, realizzando così la trazione integrale. I motori sono in grado di ripartire attivamente la coppia fra le ruote del medesimo asse. La capacità delle batterie disponibile è di 65 o 90 kWh e in entrambi i casi si possono collegare alle colonnine ultra-veloci e accettano una potenza di carica fino a 130 kW. Combinando batterie e motori si ottengono le cinque le versioni previste: a trazione anteriore co batterie di 65 kWh, il motore da 218 cv offre fino a 360 km di autonomia. A trazione anteriore, le batterie di 90 kWh con 242 cv per una autonomia fino a 500 km. E ancora con la trazione integrale, le batterie di 65 kWh, hanno 279 cv e 340 km, mentre con la trazione integrale le batterie da 90 kWh, hanno 306 cv e 460 km di autonomia. Infine la Ariya Performance offre la trazione integrale, con batterie da 90 kWh, per 394 cv e 400 km di autonomia. Alla Ariya non mancano poi tutti i più moderni sistemi di assistenza alla guida, compreso il ProPilot con Navi-link: col regolatore di velocità adattativo in funzione, l’auto rallenta in automatico se i dati del navigatore indicano la presenza di una curva stretta o un incrocio.