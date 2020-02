Nissan chiede 90 mln $ di danni a Ghosn per attività fraudolenta

Ma Ghosn sarebbe in grado di risearcire danni per questa cifra?

Ghosn dovrebbe essere in possesso di un capitale di 70 milioni di dollari, in calo rispetto ai 120 milioni che gli erano stati attribuiti alla sua prima apparizione in tribunale un anno fa, secondo le stime di Bloomberg Billionaires Index. Al momento, però, i legali del manager non hanno ancora commentato il comunicato diffuso da Nissan, quindi non esiste una posizione ufficiale di Ghosn.

Le vicende giudiziarie e la fuga

«Le azioni legali fanno parte della politica di Nissan di ritenere Ghosn responsabile per i danni e le perdite finanziarie subiti dalla società a causa del suo comportamento scorretto» ha affermato la società con sede a Yokohama. Ma Nissan non è l'unica a volere procedere contro Ghosn. Masako Mori, ministro della giustizia giapponese, ha dichiarato di recente che «non si arrenderà mai» nel processare Ghosn, anche se il Paese ha finora fatto pochi progressi, nonostante gli sforzi profusi, per farlo tornare dal Libano, che non ha un trattato di estradizione con il Giappone .

Ghosn, da parte sua, sta perseguendo una linea di difesa improntata all’attacco contestando a Nissan di essere stato erroneamente licenziato dalla divisione olandese della casa automobilistica e da una joint venture chiamata Nissan-Mitsubishi BV. Il manager chiede 15 milioni di euro ($ 16,4 milioni) di risarcimento per i guadagni persi.