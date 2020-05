Nissan GT-R 50, al debutto la supercar in serie limitata sviluppata con Italdesign Sarà prodotta in 50 esemplari nello stabilimento di Moncalieri (Torino) e consegnata a partire da fine anno - Livrea ispirata alla storia del racing di Filomena Greco

Sarà prodotta in 50 esemplari nello stabilimento di Moncalieri (Torino) e consegnata a partire da fine anno - Livrea ispirata alla storia del racing

2' di lettura

Debutta la nuova Nissan GT-R 50, la serie celebrativa realizzata in soli 50 esemplari dalla torinese Italdesign (Audi). Il prototipo della vettura è frutto della collaborazione con la casa giapponese avviata nel 2018. Un progetto che ha raccolto grande attenzione tanto da trasformarsi in una collaborazione industriale. Al via dunque alla produzione dell’autovettura su strada in edizione limitata.

Sviluppato sull’ultima versione della Nissan GT-R NISMO, il modello rappresenta un omaggio ai cinquant’anni di vita della GT-R (2019) e della stessa Italdesign (2018). L’autovettura ha un motore V6 biturbo da 3,8 litri e 720 cavalli, assemblato a mano da NISMO, la divisione Nissan dedicata alle auto sportive. La vettura sta concludendo la fase dei test dinamici sul circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina, necessari all’omologazione per la libera circolazione su strada.

Nissan GT-R, la serie speciale firmata Italdesign Photogallery10 foto Visualizza

Sul mercato sono aperte le prenotazioni del modello che potrà essere personalizzato a seconda delle richieste dei clienti e in omaggio alle livree delle GT-R che hanno fatto la storia della vettura nel mondo racing. «Ogni veicolo rappresenterà senza dubbio un capolavoro del tutto unico» dice Michael Carcamo, Nissan’s Program Director Sports Cars.

L’azienda torinese, entrata nel gruppo Volkswagen nel 2010, è tornata operativa al 100% dopo le settimane di lockdown. Il ceo Jörg Astalosch ha garantito la consegna delle prime vetture tra la fine di questo anno e l’inizio del 2021. Il progetto realizzato da Italdesign con Nissan rientra nel quadro delle attività della società focalizzate sullo sviluppo e la costruzione di concept e piccole serie di vetture sportive, accanto alle attività di ingegneria e di Industrial Design. I 50 modelli della nuova GT-R 50 saranno tutti realizzati nello stabilimento Italdesign di Moncalieri, alle porte di Torino