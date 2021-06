Nissan e-NV200 Evalia

Evalia è una monovolume spaziosa e robusta ideata espressamente per le famiglie. Con i suoi sette posti e gli interni ampi e luminosi, Evalia offre numerose soluzioni per ogni esigenza. Dai tavolini ripiegabili con portabicchieri integrati per la seconda fila di passeggeri ai numerosi vani portaoggetti per custodire tutto ciò che si desidera. Il particolare design di Evalia permette di combinare ampi spazi interni a dimensioni esterne particolarmente compatte, assicurando così una guida fluida ed elastica e una facilità di manovra da utilitaria. Disponibile nella sola versione elettrica e-Nv 200, Evalia ha una batteria da 40 kWh che offre un'autonomia fino a 280 km e può essere ricaricata fino all’80% in modalità rapida in 40 minuti. Nel dettaglio la e-NV 200 Evalia è lunga 456 cm, larga 176 cm, alta 186 cm con un bagagliaio da 870 a 1.850 litri. Nella versione e-Nv 200 Evalia costa 45.521 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 80 kW/109 cavalli ed una coppia massima di 254 Nm a 3.008 giri/min. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 123 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.631 kg.

