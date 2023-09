Nissan, ecco come sarà la futura Micra (o forse no)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La prossima generazione della Nissan Micra offrirà sicuramente un powertrain elettrico, ma non avrà un body così audace e sportivo come la concept che l’anticipa. Si tratta della 20-23 e forse potrebbe non chiamarsi Micra. Senza contare che sarà realizzata sulla base della Renault 5 elettrica così come verrà prodotta in Francia. Di sicuro la concept è stata realizzata dal Nissan Design Centre di Londra che quest’anno festeggia fra l'altro i 20 vent’anni dall’inaugurazione.

Disegnata dai designers più giovani

A realizzarla sono stati i più giovani fra i designers del Centro stile londinese nel quale lavorano 60 tra stilisti, modellatori, artisti digitali ed esperti di colori e di rivestimenti. Quello londinese è uno studio di progettazione fondamentale per Nissan in prospettiva futura. Un autentico fiore all’occhiello da coltivare con tutte le attenzioni possibili visto che a Londra sono stati realizzati dei modelli Nissan capaci di lasciare il segno in Europa: il suv Qashqai e il crossover Juke.

L’identikit del concept della futura Micra

Proprio in occasione dei vent’anni del Nissan Design Europe il brand giapponese aveva chiesto ai progettisti di immaginare una piccola auto elettrica dal look grintoso, ma che fosse anche divertente da guidare, oltre che in grado di cavarsela al meglio nel traffico tentacolare di Londra. Un identikit che coincide con quello della futura Nissan Micra a batteria che debutterà nel corso del 2024 come del resto la nuova Renault 5 EV che si basa sulla stessa piattaforma.

Ecco spiegata la sigla numerica 20-23

I designer di Nissan hanno plasmato un oggetto che sembra arrivare dal futuro, ma con suggestioni e spunti che ricordano sia i bolidi a batteria della Formula E sia quelli che spopolano nei garage di byte e di pixel dei videogiochi più amati dai tanti appassionati. Da segnalare che la sigla 20-23 ha una spiegazione: 20 sono gli anni del Design Europe, mentre il 23 indica l’anno dell’anniversario che scisse le cifre, il 2 e il 3, in giapponese si legge ni-san.