Nissan Hyper Force, non chiamatela GT-R elettrica

Debutto al Japan Mobility Show per la Nissan Hyper Force. Il quinto concept elettrico presentato a Tokyo è una supercar elettrica da 1.360 cavalli di potenza alimentata, secondo quando comunicato da Nissan, da batterie allo stato solido. Se gli innovativi accumulatori per ora non hanno trovato riscontro nel mondo reale, quello che è certo è l’ispirazione al mondo del gaming della Hyper Force come sottolineato dalla possibilità di correre in gare virtuali direttamente dall’abitacolo grazie all’unione tra realtà virtuale e realtà aumentata. Nonostante i richiami all’iconica Nissan GT-R, per ora la Hyper Force rientra nei tipici esercizi di stile da “Salone dell’Auto”. Insomma una show car e basta.

Caratterizzata da uno stile aggressivo realizzato in collaborazione con Nismo, si contraddistingue per l’elevata efficienza aerodinamica e per soluzioni tecniche come la trazione integrale e-4Orce. Due le modalità di guida: R (Racing) e GT (Gran Turismo), con l’interfaccia utente sviluppata in collaborazione con Polyphony Digital Inc; il produttore della serie di videogame Gran Turismo. L’elenco delle novità “virtuali”, comprende anche la guida autonoma avanzata con Hyper Lidar in grado di garantire ottime prestazioni anche su pista.