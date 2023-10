Nissan Hyper Tourer, van elettrico con batterie allo stato solido. Realtà o storytelling?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Realtà o ambizione? La Nissan Hyper Tourer si prepara al debutto al Tokyo Motor Show 2023 con una serie di anteprime per cercare attirare i riflettori della stampa mondiale. Secondo il costruttore giapponese, l’inedito Mpv sarà dotato di guida completamente autonoma ma soprattutto di batterie allo stato solido senza però fornire nessun dettaglio su potenza e autonomia. A questo si aggiunge il posizionamento premium, sempre secondo il dipartimento di comunicazione del brand all’interno dell’Alleanza, grazie ad una serie di dettagli come la realizzazione degli interni pensati per portare su quattro ruote la massima espressione dell’ospitalità giapponese (omotenashi).

Dando per assodato come per un brand automobilistico generalista sia molto complesso puntare ad una clientela premium, ancor di più se si è deciso di affossare il marchio Infiniti (dalle qualità e dai clienti in fascia premium), la Nissan Hyper Tourer sembra un esercizio di stile ben riuscito per puntare al segmento degli mpv di lusso ad oggi dominato da marchi come Mercedes e dal recente Lexus LM. A questo si aggiunge la “passione” per gli annunci wow, ad esempio le pantofole del 2018 a guida autonoma, e al tempo stesso qualche difficoltà ad affrontare le sfide della transizione elettrica. L’esempio perfetto? La Nissan Leaf, passata ad essere l’auto elettrica più venduta al mondo cinque anni fa a non essere più prodotta tra le prime dieci. E non va dimenticato che nel lontano 2012, l’allora ceo, Carlos Goshn, in seguito arrestato in Giappone, affermava che entro il 2020, gran parte delle Nissan sarebbe dotata di guida autonoma totale. Non le abbiamo viste

Battery Pack su quattro ruote

Se Nissan non ha rivelato nessun dettaglio tecnico della Hyper Tourer concept, quello che è noto è che sarà dotato di tecnologia V2X (Vehicle-to-Everything). Tradotto? La vettura può diventare un vero e proprio power bank su quattro ruote, fornendo energia all’esterno. Salendo a bordo, invece, sedili anteriori possono ruotare completamente sul proprio asse. Il sistema di navigazione e l’impianto audio della vettura possono essere gestiti da tutte le persone a bordo, i passeggeri dei sedili posteriori possono farlo tramite un display indossabile. Inoltre, un sistema di intelligenza artificiale è in grado di monitorare i segni biometrici dei passeggeri, tra cui le onde cerebrali, la frequenza cardiaca, la respirazione e la sudorazione, e regolare automaticamente l’illuminazione interna della vettura e selezionare la musica migliore per garantire a tutti il massimo comfort di viaggio.